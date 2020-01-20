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Demet Akalın: Hülya Avşar doğru söylemiş

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yıllar önce başına gelen bir anıyı anlattı.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 08:50..
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Demet Akalın, Youtube’daki yayınlanan bir programda isim vermeden 23 yıl önce önünü kesen İzmirli bir şarkıcıdan bahsetti.

"GÜN GELDİ DEVRAN DÖNDÜ"

1997’de yaşadığı o olayı şöyle anlattı: “Mankenlik yaparken Raks müzik şirketi bana albüm teklif etmişti. İmza atmaya gittim, beklerken dönemin ünlü bir popçusu geldi. Beni görünce ‘Burada ne işin var?’ diye sordu. ‘Albüm için geldim’ dedim. Suratı bir anda allak bullak oldu. Çıkıp gitti. 10 dakika sonra bir görevli odaya gelip ‘anlaşmanız iptal oldu’ dedi. Gün geldi, devran döndü. Bu kişiyle yıllar sonra uçakta karşılaştım. Havalı bir ‘merhaba’ dedim. Ne oldu, o şimdi piyasada bile yok.”

Demet Akalın: Hülya Avşar doğru söylemiş

"HÜLYA AVŞAR HAKLI"

Demet Akalın’ın söz ettiği İzmirli şarkıcının Pınar Aylin olduğu ortaya çıktı. Akalın, “Ben isim vermedim. İnsan hırslarına yenik düşüp birçok şey yapıyor. Zamanında ‘Abim’ dediğim Atilla Saral’ın evinde kalıyordum, Yaşar Alptekin hocamdı. Manken abilerim, ablalarım bana insanlık öğretti. Beyinlerimiz güzellikle yıkandı. Bu yüzden aklıma kötülük yapmak gelmiyor. Bir sanatçı diğerinin adını duyunca ‘O varsa ben gelmem’ diyor. İnsanın ekmeğiyle oynamak doğru değil. Sanat camiasında herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Hülya Avşar’a yıllar önce söylediği ‘Sanatçıdan dost olmaz’ lafından dolayı kızmıştım. Meğer yüzde yüz haklıymış.”

Demet Akalın: Hülya Avşar doğru söylemiş

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