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Demet Akalın ile Alişan aynı sahnede

6 yıl küs kalan Demet Akalın ile Alişan arasından artık su sızmıyor.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 07:24..
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Aralarında geçen bir olay yüzünden 6 yıl küs kalan Demet Akalın ve Alişan, geçtiğimiz günlerde barışma kararı almıştı. Barışmaya Alişan'ın yeni doğan oğlu Burak'ın da etkisi olmuştu.

KANKALAR GERİ DÖNDÜ

Gittikçe sıkı dost olan Demet Akalın ve Alişan, aynı sahneyi paylaştı. Silivri'deki Nevruz etkinliklerinde sahne alan ikili, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Demet Akalın, sosyal medya hesabından Alişan ile kuliste Ankara havası dinlerken çektiği videoyu paylaştı.

Demet Akalın ile Alişan aynı sahnede

BUSE'YE 50 BİN TL'LİK SAAT HEDİYE ETTİ

Öte yandan, Demet Akalın, Alişan'ın eşi Buse Varol'a evlilik hediyesi olarak 50 bin TL'lik İsviçre yapımı saat hediye etmişti.

Demet Akalın ile Alişan aynı sahnede

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