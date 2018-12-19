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Demet Akalın ile Hande Yener barıştı

Yıllardır küs olan Demet Akalın ve Hande Yener uzlaştı.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 12:07..
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Uzun zamandır küs olan Demet Akalın ve Hande Yener tarafından güzel haber geldi. Mahkemelik olan ikili, yeni yıl öncesi barıştı. Ortak bir takipçilerinin paylaştığı fotoğrafı kendi hesabına taşıyan ve ‘No negatif, yes pozitif’ notuyla paylaşan Demet Akalın, takipçilerini heyecanlandırdı.

"KEŞKE BERABER SAHNEYE ÇIKSAYDIK"

Akalın, “Yüz yüze gelmedik de ben davalarımı geri çektim ve uzlaştık. İkimiz de kabul ettik uzlaşma teklifini sonrasında onun bir röportajını izledim ve onun konuşmalarından çok değiştiğini gördüm. Negatifliği de gitmiş… Röportajda ‘aramızda hiç negatiflik yok’ ifadesini kullandı ve bu benim hoşuma gitti. Keşke bu gelişmeler Altın Kelebek öncesi yaşansaydı ve el ele Hande Yener’le sahneye çıkıp Aleyna Tilki’ye ödülü beraber verseydik. Hande’nin son röportajı beni çok şaşırttı başka bir boyuta geçmiş inşallah öyle kalır. Ortak bir fanımız ‘çok güzelsiniz keşke barışsanız’ diye yazmış ve onun paylaştığı fotoğrafı da hesabımdan takipçilerimle paylaştım” dedi.

Demet Akalın ile Hande Yener barıştı

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