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Demet Akalın saatin parasını aldı

Şarkıcı Demet Akalın, popçu Berkay ile arasındaki hediye saat krizine son noktayı koydu.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 07:19..
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Demet Akalın saatin parasını aldı

Demet Akalın ile Berkay arasında 2 hafta önce saat krizi yaşanmıştı. Demet Akalın, 16 Temmuz’da kızı Zeynep’i dünyaya getiren Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e 50 bin TL’lik bir saat hediye etmişti. Ancak çift saati değiştirmek isteyip mağazaya götürünce kıyamet kopmuştu.

"EŞEKLİK BENDE"

Durumdan haberdar olan Demet Akalın, Berkay ve eşine küsmüştü. “Eşeklik bende. Bir daha kimseye hediye almam. Bir de görgüsüz ilan edildik. Berkay hanımına sahip çık. Bir kadın erkeği rezil de eder, vezir de” diye isyan etmişti. Berkay ise “Merak etme, vezirim” karşılığını vermişti.

"PARA BENDE"

Demet Akalın önceki akşam bir otelde sahneye çıktı. Programı öncesi konuşan  Akalın “Onlar saatin parasını istedi, ama saatçi vermedi. O parayı ben aldım” dedi.

Demet Akalın saatin parasını aldı

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