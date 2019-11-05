Demet Akalın saatin parasını aldı

Demet Akalın ile Berkay arasında 2 hafta önce saat krizi yaşanmıştı. Demet Akalın, 16 Temmuz’da kızı Zeynep’i dünyaya getiren Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e 50 bin TL’lik bir saat hediye etmişti. Ancak çift saati değiştirmek isteyip mağazaya götürünce kıyamet kopmuştu.

"EŞEKLİK BENDE"

Durumdan haberdar olan Demet Akalın, Berkay ve eşine küsmüştü. “Eşeklik bende. Bir daha kimseye hediye almam. Bir de görgüsüz ilan edildik. Berkay hanımına sahip çık. Bir kadın erkeği rezil de eder, vezir de” diye isyan etmişti. Berkay ise “Merak etme, vezirim” karşılığını vermişti.

"PARA BENDE"

Demet Akalın önceki akşam bir otelde sahneye çıktı. Programı öncesi konuşan Akalın “Onlar saatin parasını istedi, ama saatçi vermedi. O parayı ben aldım” dedi.