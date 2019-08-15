taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5658
Euro
6.2129
Altın
1513.07
Borsa
97575.98
Gram Altın
270.789

Demet Akalın servet değerinde yazlık aldı

Demet Akalın, yakın arkadaşı müzisyen Erden Kınay’ın Çeşme Ayayorgi’deki villasını çok beğenince hemen yanındaki evi 2 milyon 700 bin lira vererek satın aldı.

Haber Merkezi | 15.08.2019 - 10:34..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

ff

Okan Kurt'un borçları yüzünden İstanbul'daki evine haciz geldiği için kızının babasından boşanan şarkıcı Demet Akalın, Çeşme'den villa aldı.

KINAY'A KOMŞU OLDU

Besteci- aranjör Erdem Kınay'ın İzmir'in Çeşme ilçesi Ayayorgi Koyu'nda bulunan evini gören ve çok beğenen Demet Akalın, kendisi de o bölgeden ev sahibi olmak istedi. Kınay'ın evinin yanındaki villanın satılık olduğunu öğrenen Akalın, 2 milyon 700 bin lira vererek villanın sahibi oldu.

YAZI ÇEŞME'DE GEÇİRECEKLER

Boşansalar dahi birlikte yaşamaya devam eden Demet Akalın-Okan Kurt çifti, kızları Hira ile birlikte yaz sonuna kadar Çeşme'de kalacak.

Demet Akalın servet değerinde yazlık aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

293
Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

204
Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

70
Marmaris'te türbe zannedilen mezar

Marmaris'te türbe zannedilen mezar

98
ABD piyasalarında sert düşüşün sebebi Trump gösterildi

ABD piyasalarında sert düşüşün sebebi Trump gösterildi

30
Almanya'da suç oranları aşırı sağcılarla zirve yaptı

Almanya'da suç oranları aşırı sağcılarla zirve yaptı

30
Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir