Demet Akalın şimdi de Burcu Esmersoy'la kavga etti

Burcu Esmersoy, önceki gün verdiği bir röportajda Instagram hakkında bir itirafta bulunarak "Instagram benim için çok eğlenceli bir yer. Az kişiyi takip ediyorum. Bazı kişileri de ayıp olmasın diye takipteyim. Ama onları sessize alıyorum." sözlerini söylemişti.

"BENİ TAKİPTEN ÇIKMIŞSIN BACIM"

Bu sözlerin ardından da Demet Akalın'ı Instagram hesabından takipten çıkardı. Tabii bunu fark eden Demet Akalın da sinirden küplere bindi. Şarkıcı Burcu Esmersoy'a "Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım. Haberciler arıyor." şeklinde mesaj gönderdi. Esmersoy'dan ise Akalın'a "Bir şey deniyoruz hesap düzeninde. Manasız işler peşindeler yani saçma sapan" yanıtı geldi.

"BENİ ALET ETME DENEYLERİNE"

Bu yanıttan tatmin olmayan Demet Akalın "Aman bir daha takip etme de saçma sapan deneylere alet etme beni!!!" dedi ve ardından o da Burcu Esmersoy'u takipten çıkardı.

"BEN OLUNCA MANŞET OLUYOR"

Bununla yetinmeyen ve siniri hala devam eden Akalın, akşam saatlerinde bir de Instagram hesabından açıklama yaptı: "Gündeminizi değiştirmek için beni kullanmayın ya, kendi hayatınızla alakalı şeyleri konuşun. Ben olunca çünkü manşet oluyor, haber oluyor. Birisi Amerika'dan bir şey atar, birisi burdan bir şey söyler. Kendi hayatınıza bakın anam, hadi hadi hadiii!"