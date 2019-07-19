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Demet Akalın trafikte yaşadığı saldırıyı anlatt

Demet Akalın, trafikte kendisini sıkıştıran bir sürücünün arabasına yumrukla saldırdığını açıkladı.

Haber Merkezi | 19.07.2019 - 07:31..
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Demet Akalın trafikte yaşadığı saldırıyı anlatt

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte saldırıya uğradığını ve şikayetçi olduğunu duyurdu.

PLAKASINI ALAMADI

Bodrum Turgutreis'te kızıyla birlikte araçta olduğu sırada, başka bir sürücünün aracına yumrukla saldırdığını açıklayan Akalın, o anlarda kızının da çok korktuğunu ifade etti.

Ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla yaşadığı olayı anlattı. Aracın plaksını alamadığını söyleyen Akalın, o sürücüye "Seni bulacağım" diye seslendi.

Demet Akalın trafikte yaşadığı saldırıyı anlatt

Akalın, "Benim Demet Akalın olmam önemli değil. Arabada çocuk var bir kere. Cesarete bakar mısınız? Adam arabadan iniyor, arabayı yumrukluyor. Ya arabada eşim olsaydı. Artık bu işin erkeği kadını kalmadı. Eşim Okan, böyle durumlarda daha sakin ama ben deliriyorum. Ben trafik kurallarına uymayan birisi olsam, bir kural ihlali yapsam anlarım. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Zaten beni görünce şok oldu. Arabasına koştura koştura geri gitti. Bu sefer peşini bırakmayacağım bu işin" ifadelerini kullandı.

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