Demet Akalın yaz sezonunu Bodrum'da açtı Bikinili pozuna beğeni yağdı

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Yoğun iş temposundan fırsat bulan Demet Akalın, soluğu Bodrum'da aldı. Kendisini direkt sahile atan bir çocuk annesi Akalın, bikinili poz vermeyi de ihmal etmedi.

"BODRUM SEZONU AÇILMIŞTIR"

İstemediği tüm kiloları veren 54 yaşındaki Akalın, görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı. Akalın'ın "Bodrum sezonu açılmıştır" notuyla yaptığı paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.