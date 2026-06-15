Demet Akalın'dan "ara tatil" isyanı

Milyonlarca veli ve öğrencinin beklediği haber geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" yayımlandı.

Tüm illere gönderilen genelgeye göre; öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.

DEMET AKALIN İSYAN ETTİ

MEB'in sosyal medya hesabından paylaşılan takvim sonrası şarkıcı Demet Akalın, ara tatillere isyan etti.

Ara tatilin bir kabus olduğunu belirten Akalın, okulların geç kapanmasından da dert yandı.

"BİR ÇÖZÜM BULUN

MEB'in paylaşımını alıntılayan Akalın, "Buna bir çözüm bulun!! Ara tatil kabus!!! Kalkacak dediniz, yazın ortası okul mu kapanır? Biz Avrupa değiliz. Mayıs olunca ne evde ne okulda duruyor çocuklar" dedi.

OKULLAR 14 EYLÜL'DE AÇILACAK

Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.

BİRİNCİ ARA TATİL 16 KASIM'DA

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM 8 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak.

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

25 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.