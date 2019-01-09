taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4718
Euro
6.27155
Altın
1283.875
Borsa
90696.97
Gram Altın
225.887

Demet Akalın'dan Bircan Bali'ye tedbir kararı

Demet Akalın, 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken'in ardından Bircan Bali hakkında da tedbir kararı çıkarttı.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 06:33..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Demet Akalın'dan Bircan Bali'ye tedbir kararı

Eski eşi Serkan Uçar'ın, oğlu Eymen'in velayetini almak için mahkemeye başvurduğunu açıklayan Ece Erken, eski arkadaşı Demet Akalın'ın olaya dahil olmasına çok sinirlenip aralarındaki yazışmaları ifşa etmişti.

BİRCAN DA DEMET HAKKINDA KONUŞAMAYACAK

Ece Erken'in canlı yayındaki sözleri üzerine Demet Akalın, mahkemeden tedbir kararı çıkarmıştı. Ancak Demet Akalın, bununla da yetinmedi. Akalın, Programın diğer sunucusu Bircan Bali için de tedbir kararı aldırdı.

"GEL BAKALIM SENİNLE BİRAZ HUKUK KONUŞALIM"

Bircan Bali, Instagram hesabından açıklama yaptı:  "Şimdiii gel bakalım Demet Akalın biraz seninle hukuk konuşalım.. Bana da bugün konuşmama karar çıkmış ama . ŞIMARIKLIĞA bakın ki bunu WHATSAPPTAN atıyor avukatı ! Bu hukuk dilinde TEBLİĞ demek Değildir! Bana herhangi bi tebliğ gelmemiştir.. bilginize diycem de Bilgi yok sizde şımarıklık online"

Demet Akalın'dan Bircan Bali'ye tedbir kararı

Demet Akalın'dan Bircan Bali'ye tedbir kararı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

47
Denizli'de kombi patlaması

Denizli'de kombi patlaması

4
Kim Campbell'dan Trump'a ağır küfür

Kim Campbell'dan Trump'a ağır küfür

24
Meksika Guatemala sınır güvenliğini artırıIıyor

Meksika Guatemala sınır güvenliğini artırıIıyor

0
Çatışma ortasında kalan esnaf başından vuruldu

Çatışma ortasında kalan esnaf başından vuruldu

4
Avrupa Birliği, ABD delegasyonunun statüsünü düşürdü

Avrupa Birliği, ABD delegasyonunun statüsünü düşürdü

4
Seçim günü yasakları

Seçim günü yasakları

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir