Demet Akalın'dan Bircan Bali'ye tedbir kararı

Eski eşi Serkan Uçar'ın, oğlu Eymen'in velayetini almak için mahkemeye başvurduğunu açıklayan Ece Erken, eski arkadaşı Demet Akalın'ın olaya dahil olmasına çok sinirlenip aralarındaki yazışmaları ifşa etmişti.

BİRCAN DA DEMET HAKKINDA KONUŞAMAYACAK

Ece Erken'in canlı yayındaki sözleri üzerine Demet Akalın, mahkemeden tedbir kararı çıkarmıştı. Ancak Demet Akalın, bununla da yetinmedi. Akalın, Programın diğer sunucusu Bircan Bali için de tedbir kararı aldırdı.

"GEL BAKALIM SENİNLE BİRAZ HUKUK KONUŞALIM"

Bircan Bali, Instagram hesabından açıklama yaptı: "Şimdiii gel bakalım Demet Akalın biraz seninle hukuk konuşalım.. Bana da bugün konuşmama karar çıkmış ama . ŞIMARIKLIĞA bakın ki bunu WHATSAPPTAN atıyor avukatı ! Bu hukuk dilinde TEBLİĞ demek Değildir! Bana herhangi bi tebliğ gelmemiştir.. bilginize diycem de Bilgi yok sizde şımarıklık online"



