taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.394
Euro
6.17475
Altın
1284.48
Borsa
89951.09
Gram Altın
222.87

Demet Akalın'dan Ece Erken'e tedbir kararı

Demet Akalın ile Ece Erken arasındaki kavga devam ediyor.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 06:22..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

ff

Ece Erken, yorumcu olarak görev aldığı programının canlı yayınında Demet Akalın’a ateş püskürdü. Eski eşi Serkan Uçar'ın, oğlu Eymen'in velayetini almak için mahkemeye başvurduğunu açıklayan Erken, eski arkadaşı Akalın'ın olaya dahil olmasına çok sinirlenip aralarındaki Whatsapp yazışmaları ifşa etti. Herkes Demet Akalın'ın gerçek yüzünü görecek diyen Erken, açtı ağzını yumdu gözünü.

"KÖTÜSÜN DEMET AKALIN KÖTÜ"

Demet Akalın'ın Serkan Uçar ve ailesiyle yakınlaşmasına çok kızan Ece Erken, Akalın'a "2 ay önce Serkan Uçar ve ailesi ağır sözler söyleyen Demet Akalın dün Serkan uçar ve yengesi Güldeniz Uçar'ı sosyal medyadan takibe alıyor ve onlarla yazışıyor. Ben insanların bu kadar kötü olduğunu düşünemiyordum ama o kadar kötüler ki! Evladım söz konusu olmasa yine konuşmazdım. Demet Akalın'ın gerçek yüzü bu ama. Gülben Ergen ile kavga etti ilk işi Erhan Çelik'i takibe almak oldu.Erhan Çelik'in sözlerini paylaştı sayfasında" dedi.

Demet Akalın'dan Ece Erken'e tedbir kararı

DEMET AKALIN HAKKINDA KONUŞURSA HAPİS YATACAK

Ece Erken'in canlı yayındaki sözleri üzerine Demet Akalın, mahkemeden tedbir kararı çıkarttı. Karara göre Erken bir ay boyunca Akalın'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

İŞTE O KARAR:

1--ECE ERKEN’in mağdur DEMET AKALIN’a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına,

2-ECE ERKEN’in mağdur DEMET AKALIN’a iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine,

3-Tedbir kararının 1 ay süreyle devamına,

4-Yukarıda belirtilen tedbirlere davranılmaması halinde ECE ERKEN’e hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsinin uygulanacağı, tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsi süresinin 15 günden 30 güne kadar uzatılabileceğinin ihtarına

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
10 ilde okullara kar tatili

10 ilde okullara kar tatili

13
Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

120
İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

27
Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

8
KKTC'de vicdani ret yasarı parlamentoda

KKTC'de vicdani ret yasarı parlamentoda

17
Başına tüfek dayalı halde üniversiteye girdi

Başına tüfek dayalı halde üniversiteye girdi

11
Serdar Aziz'den transfer açıklaması

Serdar Aziz'den transfer açıklaması

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir