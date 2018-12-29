taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Demet Akalın'dan erken yılbaşı kutlaması

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, arkadaşlarını evine davet ederek yılbaşı için erken bir kutlama gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 09:13..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Boşandığı eski eşi Okan Kurt ile barışan Demet Akalın, dün yakın arkadaşlarıya erken bir yılbaşı partisi yaptı.

Demet Akalın'dan erken yılbaşı kutlaması

YEMEKTEN SONRA TAN'I DİNLEMEYE GİTTİLER

Davetliler arasında ünlü şarkıcı Fatih Ürek ve Deha da yer aldı. Hediyelerini de alan Demet Akalın yemek sonrası arkadaşlarıyla şarkıcı Tan'ı dinlemeye gitti.

Demet Akalın'dan erken yılbaşı kutlaması İZLE

OTOBÜSTE 'ŞAMPİYONLAR LİGİ' MARŞI

Bir otobüs kiralayan Okan Kurt, şarkıcı Tan'ı dinlemeye giderken arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları otobüse bindi. Kurt'un arkadaşlarını 'Şampiyonlar Ligi' marşıyla götürmesi ise dikkat çekti.

Demet Akalın'dan erken yılbaşı kutlaması

Demet Akalın'dan erken yılbaşı kutlaması

Demet Akalın'dan erken yılbaşı kutlaması

Demet Akalın'dan erken yılbaşı kutlaması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon'un Suriye'den kontrollü çekilme açıklaması

Pentagon'un Suriye'den kontrollü çekilme açıklaması

29
Macron'un resmi tatil konutuna Sarı Yelekliler baskını

Macron'un resmi tatil konutuna Sarı Yelekliler baskını

13
Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don görülecek

Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don görülecek

8
Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

44
Twitter'da Allah c.c. adlı hesap sahibine 7 bin lira ceza

Twitter'da Allah c.c. adlı hesap sahibine 7 bin lira ceza

44
Park halindeki tankerden gelen ses panik yarattı

Park halindeki tankerden gelen ses panik yarattı

9
Yeni Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

Yeni Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir