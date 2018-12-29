Boşandığı eski eşi Okan Kurt ile barışan Demet Akalın, dün yakın arkadaşlarıya erken bir yılbaşı partisi yaptı.

YEMEKTEN SONRA TAN'I DİNLEMEYE GİTTİLER

Davetliler arasında ünlü şarkıcı Fatih Ürek ve Deha da yer aldı. Hediyelerini de alan Demet Akalın yemek sonrası arkadaşlarıyla şarkıcı Tan'ı dinlemeye gitti.

Demet Akalın'dan erken yılbaşı kutlaması İZLE



OTOBÜSTE 'ŞAMPİYONLAR LİGİ' MARŞI

Bir otobüs kiralayan Okan Kurt, şarkıcı Tan'ı dinlemeye giderken arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları otobüse bindi. Kurt'un arkadaşlarını 'Şampiyonlar Ligi' marşıyla götürmesi ise dikkat çekti.