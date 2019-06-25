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Demet Akalın'dan Okan Kurt'a imalı yorum

Yeni imajını sosyal medyadan takipçilerine fotoğraf ile duyuran Okan Kurt'a eşi Demet Akalın'dan "Acaba kimi dinledin" şeklinde yorum geldi.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 15:19..
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Geride bıraktığımız eylül ayında Demet Akalın ile Okan Kurt, 10 dakika süren duruşmanın sonunda evliliklerine son vermişlerdi.

Nafaka ve tazminat talep etmeden 6 yıllık evliliklerini sonlandıran çiftin kızları Hira'nın sosyal medyadan, "Annem ile babam tatilde." paylaşımıyla 2 ayın sonunda tekrardan barıştıklarını duyurmuştu.

"ÖZÜMÜZE DÖNMEK İYİDİR"

Barışmalarından sonra gözden uzak şekilde ilişkilerine devam eden Akalın ve Kurt çifti, bugün sosyal medyadan yaptıkları yazışmalarla yeniden gündem oldu.

İmaj değişikliğine giden Kurt, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak, "Her zaman özümüze dönmek iyidir, Bıyık candır" notunu düştü.

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a imalı yorum

"YENİ BİR BELA SPOR HOCASI DAHA MI"

Bu açıklamayı gören Akalın ise, "E biz dedik yapmadın. Acaba kimin sözünü dinledin? Hayırdır oğlum, yeni bir bela spor hocası daha mı akıl veriyor" şeklinde imalı bir paylaşımda bulundu.

"YALANLA İŞİM OLMAZ"

Demet Akalın'ın bu sözlerine karşılıksız kalamayan Kurt ise, "Hayatta yalanla işim olmaz biliyorsun minik" dedi.

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a imalı yorum

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