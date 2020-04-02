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Demet Akalın, Serdar Ortaç'ı eleştirdi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, meslektaşı Serdar Ortaç'ın sözlerine sinirlendi.

Haber Merkezi |
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Demet Akalın, Serdar Ortaç'ı eleştirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ünlü isimlerin çoğu evlerine kapandı.

Serdar Ortaç, Instagram sayfasında her daim lüks yaşamalarıyla konuşulan ancak şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere gönderme yaptı.

"ŞİMDİ NEREYE GİDECEKSİN"

Ortaç, sayfasında, "Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin." notunu paylaştı.

"KUMARDA GİDEN EVLER NE OLACAK"

Bu mesaja, Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi. Akalın, "Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri, yok büyük çanta! Herkes bütçesine göre ev alır ortada! Ama olur mu şimdi tam zamanı demagoji yapmanın... Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu... Boş yapmayın." dedi.

Demet Akalın, Serdar Ortaç'ı eleştirdi

Demet Akalın, Serdar Ortaç'ı eleştirdi

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