Demet Akalın'ın evhamı boşa çıktı

Bradley Cooper ile birlikte imza attığı Shallow performansıyla; Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni'nin en çok konuşulan ve hakkında tweet atılan ismi olan Lady Gaga, yılın gecesi sonrası ilk röportajını verdi. Sahnede şarkı söylerken, Bradley Cooper ile aralarındaki kimya hakkında söylentiler çıkan Lady Gaga, ilk defa yakınlaşma dedikodularına cevap verdi.

"İYİ İŞ ÇIKARMIŞIZ"

Jimmy Kimmel Live şovuna katılan 32 yaşındaki şarkıcı, “Aşk şarkıları söylediğiniz zaman, insanların hissetmesini istediğiniz de bu. Ben bir sanatçıyım. Görünen o ki iyi bir iş çıkarmışız. Sizi inandırmışız” diyerek söylentileri yalanladı. Lady Gaga, "Sosyal medya, internetin tuvaleti. Ve pop kültürü için yaptıkları berbat. Evet, insanlar aşk gördü ve ne biliyor musunuz? Görmenizi istediğimiz şey de buydu. Yani Shallow bir aşk şarkısı." dedi.

"SAHNE FİKRİ BRADLEY'E AİTTİ"

A Star Is Born filminin, bir aşk hikayesi olduğunu hatırlatan Lady Gaga, "Bunun için çok çalıştık. Tüm hafta Oscar performansı için çalıştık." dedi. Gaga, "Bildiğiniz gibi Bradley sahnede hiç kontrolü bırakmıyor. Ben bunu milyonlarca kez yaptım o ise filmi yönetti. Filmin müzikal sahnelerini yönetti, filmin Shallow şarkı bölümünü yönetti. Bu nedenle nasıl olacağı konusunda bir vizyonunun olduğunu biliyordum. Sonra, ‘Ne düşünüyorsun Bradley?’ diye sordum. O da her şeyi bana açıkladı. Sahneye bir piyano konulduğunu gördünüz ve birlikte sahneye yürüdüğümüzü, hiçbir giriş yoktu, bu onun fikriydi. Seyircilerin üzerinde ışık olması fikri de onundu." açıklamasını yaptı.

AŞK İDDİALARI SONA ERDİ

Gaga'nın bu açıklamalarından sonra, ortaya atılan aşk iddiaları da sona ermiş oldu. Bilindiği gibi Oscar Ödülleri gecesine Twitter üzerinden katılan Türk şarkıcı Demet Akalın da Gaga ve Bradley'in yakınlaşmasından rahatsız olmuş, Bradley'in sevgilisi Irina Shayk'a tweet atmıştı.

AKALIN TWEET ATTI, UYARDI

Akalın mesajında "İyi yolmadın karıyı! Takipten çıkarmışın geç bile kaldın bacım." demişti. Akalın bununla da yetinmeyerek, "Lady Gaga yine adamın içine girdi." yorumunu da #Oscars etiketiyle paylaşmıştı.

HAYRANLARI DA MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Akalın'ın bu mesajı çok sayıda etkileşim alırken, bu durum Irina Shayk hayranlarının da dikkatinden kaçmamış ve Shayk'a, "Dikkatli ol" mesajları yağmıştı.