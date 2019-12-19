Demet Akalın’ın dava ettiği haciz memuruna beraat

Şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt’un ortağı olduğu şirkete ait borçlar nedeniyle borçlu olan şirket yerine, Beykoz’daki kendi evine hacze gelen icra memuru Yavuz N. hakkında şikayetçi olmuştu.

Akalın, klimaların söküldüğü için evini su bastığını iddia etmişti. İcra memuru hakkında, “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

EVRAKTA SAHTECİLİK YAPTIĞI İDDİA EDİLEREK, CEZALANDIRILMASINI İSTEDİLER

Bugün görülen duruşmada söz alan müşteki avukatı Ayten Hiçyılmaz, “Sanığın atılı suçu işlediğini ve bu hususun dosyadaki tüm delillerle sabit olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar tutanakta site yönetimine gidildiği yazılmışsa da polis memurunun verdiği beyanda kesinlikle site yönetimine gitmediklerini söylemiştir. Haciz tutanağın hangi borçlu için haciz mahalline gidildiği yazılı değildir. Sanık, haciz memuru olarak evin borçluya ait olmadığını tutanağa yazmak zorundadır. Ancak bunu yazmamıştır. Borçluya ait ev gibi işlem yapmıştır. Dolayısıyla görevini kötüye kullanmıştır, suçu sabittir. Evrakta sahtecilik de yapmıştır.” diyerek, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

"HACZE KABİL OLMAYAN BİR MAL HACZEDERSEM SUÇ İŞLEMİŞ OLURUM"

Sanık Yavuz N., esas hakkındaki savunmasında, “Tutanağa tüm beyanları geçtim. Hem müşteki avukatının hem de alacaklı vekilinin beyanlarını geçtim. Benim araştırmakla yükümlü olduğum husus, evin kime ait olup olmadığı konusuyla ilgili değildir. Sadece haczi istenen malın hacze kabil olup olmadığı ile ilgilidir. Ancak ben hacze kabil olmayan bir mal haczedersem suç işlemiş olurum. Onun dışında görevimin gereğini yerini getirdim. Kasten bir şey yapmış değilim.” diyerek beraatini istedi.



SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından daha açılmışsa da sanık Yavuz N.’nin atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirir kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

