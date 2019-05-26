Demet Akbağ Galatasaray'ın kutlamasına katıldı

Galatasaray dün akşam 22'inci şampiyonluğunun kutlamasını yaptı. Kutlama töreni ünlü isimleri de bir araya getirdi.

TERİM AİLESİ İLE EĞLENCE

Onlardan en dikkat çekeni ise Demet Akbağ ile oğlu Ali Çika oldu.

Geçtiğimiz aylarda eşi Zafer Çika'yı kaybeden ve sonrasında ekranlarda gözükmeyen Akbağ, şampiyonluk gecesinde yakın dostu Fulya Terim ve ailesi ile dolasıya eğlendi.

Demet Akbağ Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı İZLE

MARŞLARA EŞLİK ETTİ

Terim ailesinin cenaze töreninde asla yalnız bırakmadığı Demet Akbağ, oğlu Ali Çika'yı da yanına alarak Türk Telekom Stadı'nda kupa törenine katılarak bol bol Galatasaray marşları seslendirdi.

OĞLU DA EŞLİK ETTİ

Yaşadığı acı olayın ardından ilk kez neşeli bir paylaşımda görülen Akbağ'a oğlu da eşlik etti.

Demet Akbağ ve oğlu Ali'nin tezahüratları ve mutlu anları Fatih Terim'in kızı Merve Terim'in telefonunun kamerasına yansıdı.

ZAFER ÇİKA FANATİK GALATASARAYLIYDI

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın fanatik bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyordu.