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Demet Akbağ oyunu kullandı

Daha önce "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı yapan Demet Akbağ bugün sandık başındaydı.

İHA | 23.06.2019 - 09:28..
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Oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ, yenide yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi.

PROVA YAPMAK İSTEDİ

Akbağ, sandık görevlilerine "doğru basmak istiyorum, içeride prova yapabiliyor muyuz?" diye sordu. Sandık görevlilerinin "İçeride boş kağıt var" cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı.

1071 No'lu sandıkta oyunu kullanan Demet Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim" diyerek okuldan ayrıldı.

Demet Akbağ oyunu kullandı

Demet Akbağ oyunu kullandı

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