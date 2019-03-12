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Demet Akbağ'ın eşi kaza geçirdi

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'de trafik kazası geçirdi. Çıka'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA | 12.03.2019 - 21:54..
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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile 1 kişi yaralandı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 S 7580 plakalı araç, Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Demet Akbağ'ın eşi kaza geçirdi

Cipte bulunan 2 kişiden birinin, oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Çika'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Aracın sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Demet Akbağ'ın eşi kaza geçirdi

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