Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

21 yaşındaki kadın yolcu İngiltere Birmingham'dan Kanarya Adaları’na uçmak için gittiği havalimanında hayatının şokunu yaşadı. Genç kız, kıyafeti açık olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadı.

Suriyeli mültecilere yardım kapsamında Türkiye'ye ödemelerin yapılacağını belirten Mogherini, ilerleyen yıllarda da bunun devam edeceğini söyledi.

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Bir zamanlar yazılımcı kadınlar sektörün en iyileriydi

Yazılımcılar, bir zamanlar bugün olduğundan daha iyi bir cinsiyet dengesine sahipti. Peki ilerleyen süreçte ne yanlış gitti?