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Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, camiye getirildi. Eşine son görev için gözyaşları içinde hazır bulunan Akbağ'ı, dostları teselli etti.

Detay Haber | 14.03.2019 - 13:22..
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Geçtiğimiz salı günü saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında takla atan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı kamyonette bulunan Zafer Çika, ağır yaralandı; kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Bugün toprağa verilecek olan Çika'nın cenazesi, İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi.

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

GALATASARAY ATKISI SERİLDİ

Öğlende kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verilen Zafer Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, '35' ve 'Zafer Çika' yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi.

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

VASİYETİ ÜZERİNE İZMİR'DE DEFNEDİLECEK

Zafer Çika'nın daha önce eşi Demet Akbağ'a, Çeşme'de toprağa verilmek istediğini söylediği, vasiyeti gereği de burada son yolculuğuna uğurlandığı bildirildi.

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı

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