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Demet Özdemir indirim iddiasını yalanladı

Demet Özdemir'in lüks bir araç satın almak istediği ancak fiyatı pahalı bulduğu için ünlü indirimi yaptırmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 08:04..
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Demet Özdemir indirim iddiasını yalanladı

Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından 'Evim' ile ekranlara dönmeye hazırlanan Demet Özdemir'in, 700 bin TL değerindeki lüks bir aracı satın almak istediği ancak fiyatı pahalı bulduğu iddia edilmişti.

Yine de aracı almak isteyen Özdemir'in devreye firma yetkililerini tanıyan bir oyuncu arkadaşını soktuğu ve aracı 600 bin TL’ye indirmek istediği öne sürülmüştü. Oyuncunun istediği indirimi alamayınca da otomobili almaktan vazgeçtiği belirtilmişti.

"OLABİLİR BÖYLE ŞEYLER"

Özdemir, bu iddiaların ardından önceki akşam yüzü olduğu şampuan markasının tanıtım gecesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İddiaları yalanlayan oyuncu, "Öyle bir şey yok ama olsa da tuhaf olmazdı. Olabilir böyle şeyler" dedi.

Demet Özdemir indirim iddiasını yalanladı

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