Demet Sağıroğlu: koronavirüs kaptım

Yıllardır ABD-New York’ta yaşayan popçu Demet Sağıroğlu corona virüs kaptığı iddiasını doğruladı.
Sağıroğlu dün Instagram’dan şu açıklamayı yaptı:
“New York’ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım. Çevremizde birçok kişinin testi maalesef pozitif çıktı.
"BÜTÜN BELİRTİLERİ VAR"
Yüksek ateş hariç bütün belirtileri geçiriyorum. 4-5 günü ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine girdim. Biraz halsizim.
Kendinize ve kıymet verdiklerinize iyi davranın. Çok sevgiler güzel ailem, kardeşlerim, tanıdıklarım, tanımadıklarım.”