Demet Sağıroğlu: koronavirüs kaptım

Yıllardır ABD-New York’ta yaşayan popçu Demet Sağıroğlu corona virüs kaptığı iddiasını doğruladı.

Sağıroğlu dün Instagram’dan şu açıklamayı yaptı:

“New York’ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım. Çevremizde birçok kişinin testi maalesef pozitif çıktı.

"BÜTÜN BELİRTİLERİ VAR"

Yüksek ateş hariç bütün belirtileri geçiriyorum. 4-5 günü ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine girdim. Biraz halsizim.

Kendinize ve kıymet verdiklerinize iyi davranın. Çok sevgiler güzel ailem, kardeşlerim, tanıdıklarım, tanımadıklarım.”