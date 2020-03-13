Demet Şener, 3 maddede aşkını

Eski Türkiye Güzeli Demet Şener, çocuklarının babası İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra mutluluğu Cenk Küpeli'de buldu. Şener, 9 ay önce evlendiği Cenk Küpeli’ye olan aşkını 3 maddede anlattı.

İşte Şener'in aşk maddeleri:

- Aşk yeniden doğuş gibi. Hayata pırıl pırıl bakıyorsun. Hava bile güzel geliyor. Cenk kendi değerimi fark etmemi sağladı.

- Ona olan aşkım sayesinde yeniden doğdum. Cenk’te heyecan, güven, tutku buluyorum.

- Biz aşktan gözümüz kapalı halde, koşarak evlendik. Birlikte yaş almak istiyoruz.