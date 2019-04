Demet Şener: Cenk adam gibi adam

Eski manken Demet Şener, yeni hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İbrahim Kutluay'dan boşanırken zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Şener, "Şimdi çok mutluyum" diyor.

"KARŞIMA GÜZEL BİRİ ÇIKTI"

Yeni bir ilişkiye başlayan Şener, "İyiyim çok mutluyum. Omzumdaki ağır yükler gitti. Herkes mutlu olmayı hak ediyor. Bence ben de zor bir süreçten çıktım. Karşıma da çok güzel biri çıktı. Böyle güzel bir aşk yaşıyoruz saklamadan, çok yeni ama çok mutluyuz” dedi.

"BEN SAKLAMAM"

Duygularımdan eminim niye saklayayım İlişkisini sosyal medyadan ilan etmesi sorulan Şener, “Bir şeyden emin olduğunuz sürece saklama ihtiyacı duymuyorsunuz. Ben hayatımın hiçbir döneminde hiçbir şey saklamadım. Sonuçta bir duygundan eminsiniz o yüzden de saklama ihtiyacı duymadım" dedi.

"ÇOK YIPRANDIM"

Keşke adam gibi bitseydi Boşanma sürecinin çok uzun sürmesi ile ilgili olarak da konuşan Demet Şener, “Şöyle söyleyeyim hiçbir zaman her şey sizin elinizde olmuyor. Gönül ister ki bunları duyduktan sonra konuşayım, anlaşayım. Hayatıma iki buçuk yıl önce böyle başlıyayım. Ama kısmet öyle değilmiş. Tabii ki bunun en güzeli iki tanınmış insansınız pırlanta gibi iki tane çocuğunuz varsa bunu adam gibi bitirmektir. Ama dediğim gibi bu benim elimde olan bir şey değildi. Mecburen bu süreci böyle yaşadım. Çok iyi idare ettiğimi inanıyorum kendi açımdan. Ben çok yıprandım ama çocuklar açısından güçlü anne oldum. Hiçbir şeyi onlara yansıtmadan. Onların yanında her zaman güçlü ve dik durdum. Bu şekilde onlarda gayet mutlu hayatlarına devam ettiler. O yüzden karşı tarafı da hiçbir zaman kötülemedim. Bir taraftan bir tarafın yaptığı yanlıştı ve bunu yapan ben değildim. Her şeyi biliyor ve görüyor çocuklar. Onlar her şeyi görüyor ve algılıyorlar. O yüzden çetrefilli işlere gerek yok bu hayatta” dedi.

"BENİM ÖRNEĞİM YOK"

Keyfim ne isterse onu yapacağım Zirvede olan kariyerini evlenince bıraktığı hatırlatılan Şener, “Hayatımın hiçbir döneminde böyle hiçbir şeyi bırakmış gibi hissetmedim. Çünkü benim örneğim hiçbir yerde yok. 17 yıl önce bırakmış sonra hiçbir şey olmamış gibi geri dönebilen başka kimse yoktur herhalde. Hiçbir şeyden pişman değilim. Şu anda iki tane kendini güvende sevgi dolu hayata iyi bakabilen iki tane çocuğum var. Keyfim ne isterse onu yapacağım” dedi.

"KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Cenk adam gibi adam Yeni bir aşka yelken açtığı iş insanı Cenk Küpeli hakkında açıklamalarda bulunan Demet Şener, “Hiçbir şekilde onun kim olduğunu bilmeden ona aşık oldum. Beni bilmemesinin imkanı yoktu ama birbirimizi hiç tanımıyorduk. Yani sevgi, aşk böyle bir şey. Bence çok cesur, beni ve iki tane çocuğum var. Bu durumu kaldırmak herkesin harcı değil. Adam gibi adam derler ya öyle birisi” dedi.

Benim alnım açık Boşanma süresinde çocuklarının en az şekilde durumu atlatmalarını sağladığını belirten Şener, “Hayatta önemli olan insanın anlının açık olması. Çocuklarıma verilmeyecek hiçbir hesabım yok. Veremeyecek olanlar düşünsün onu. Ben değil o yüzden. Her şeyin hayatta insanlar için olduğunu anlatınca güvenli ortamlarını bozmayınca onlar mümkün olduğu kadar az yara alıyorlar. Tabii ki benim için önemli şey” dedi.