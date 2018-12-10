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Demet Şener dinleniyor

Demet Şener, yoga ile rahatlamaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 14:26..
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İki çocuk annesi 41 yaşındaki eski model Demet Şener, sosyal medya hesabından yoga yaparken fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

ZORU SEVİYOR

Şener, neredeyse kusursuz olan fiziğiyle hem meslektaşlarına hem de hemcinslerine parmak ısırtıyor. Uzun zamandır özel ders alan ve kendini ilerleten Şener'den zor bir hareket fotoğrafı daha geldi.

"BİRAZ DİNLENİYORUM HOCAM"

Sol ayağını kafasının arkasına götürmüş bir şekilde yerde uzanırken görülen Şener, bu fotoğrafın altına düştüğü: “Biraz dinleniyorum hocam, yine harika bir ders oldu çok teşekkürler” notuyla yoga konusunda ne kadar ileriye gittiğini gösterdi.

Demet Şener dinleniyor

Demet Şener dinleniyor

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