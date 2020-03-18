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Demet Şener: Evden dışarı çıkmıyorum

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimlerden Demet Şener de evden çıkmıyor.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 10:35..
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Ülkemizde koronavirüs vaka sayısının artması ve ülke genelinde alınan tedbirlerin ardından Demet Şener de eve kapandı.

Şener, sosyal medya hesabından evinde çekilen bir fotoğraf paylaşarak, "Hem kendimi hem de sevdiklerimi korumak adına zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmıyorum...

"TEMİZ HAVA VE HİJYEN ÖNEMLİ"

Evet hepimiz için zor zamanlar ama pozitif düşünerek, denilenleri yaparak bu günleri de atlatacağız inşallah. Bu noktada yapmamız gereken en önemli şey bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, bol sebze meyve ve su tüketmek, açık havada yürüyüş yapmak... Hijyen en önemlisi tabi...

Ben evde geçirdiğim şu günlerde bol bol kitap okuyup, eğlendirici filmler izliyorum...

Hepimize en kısa zamanda sağlıklı, huzurlu,mutlu günler dilerim..." notunu düştü.

Demet Şener: Evden dışarı çıkmıyorum

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