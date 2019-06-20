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Demet Şener evleniyor

Eski manken Demet Şener, sevgilisi Cenk Küpeli ile evlilik kararı aldı.

Haber Merkezi | 20.06.2019 - 10:33..
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Demet Şener evleniyor

İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile olan 11 yıllık evliliğini geçen mart ayında bitiren Demet Şener, boşandıktan 15 gün sonra eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı.

EVLENİYORLAR

İlişkilerini resmiyete dökmek isteyen Demet Şener ile Cenk Küpeli, evlilik kararı aldı.

KURUÇEŞME'DE NİKAH VAR

Çift, yarın Kuruçeşme'deki bir otelde nikah masasına oturacak. Çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katılacak.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Şener, sürpriz kararıyla ilgili açıklama da yaptı: "Evlilik kararım inat değil. Evlilik sözleşmesi falan da yok, gayet aşkla evleniyoruz. Bir inatla evlenir mi insan? Ailem ve çocuklarım da nikahımda yanımda olacak. Nikahta elbette ki gelinlik giyeceğim. Hamile değilim, yeniden anne olup olmayacağım sürpriz olsun. Çocuklarım da benimle yaşamaya devam edecek. Daha fazla detay vermek istemiyorum."

Demet Şener evleniyor

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