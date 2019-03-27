Demet Şener, gönlünü eski basketbolcuya kaptırdı

Eski manken Demet Şener, geçtiğimiz haftalarda yıllardır süren boşanma davasını sonuçlandırmıştı. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan 3 milyon lira tazminat alıp boşanan Şener, yeni aşkıyla el ele görüldü.

"ÇOK YENİ ÇOK AŞIĞIM"

Canlı yayına telefonla bağlanan Demet Şener, gorüntülendiği kişinin sevgilisi olduğunu doğruladı. “Çok yeni, çok aşığım.” diyen Şener, sevgilisi hakkında hiçbir bilgi vermedi. Demet Şener, ısrarlar üzerine yeni aşkının isminin Cenk Küpeli olduğunu açıkladı.

“ÇOK UZAMIŞTI ZATEN”

Boşanmak için uzlaşmasının yeni aşkıyla alakası olmadığını söyleyen Şener, “O süreç zaten çok uzamıştı. 2,5 yıldır sürüyordu.” dedi.

Demet Şener yeni aşkı hakkında, "Biz hiç kimseden kaçmıyoruz" ifadesini de kullandı. Uzun boyuyla dikkat çeken Küpeli'nin, eski milli basketbolcu olduğu ortaya çıktı.

YENİ AŞKI ESKİ MİLLİ BASKETBOLCU

Aralarında 14 yaş fark olan Demet Şener’in yeni sevgilisi, 1985 doğumlu. Eski milli basketbolculardan Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.