Demet Şener konuşmak yasak

Ramazan Bayramı'nda Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran'da ilave ek sefer yapılacak.

Apple'ın iPhone kameraları son zamanlarda Android telefonların bir hayli gerisinde kaldı.

iPhone kameraları artık Android telefonlar ile baş edemiyor

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Askerliği uzatanlara sağlanacak imkanlar

Yeni sistemde 6 ay daha askerlik yapacak olanlara, maaş dışında, TOKİ'den ev alırken öncelik, iş kurma amacıyla kredi gibi faydalar sağlanacak.