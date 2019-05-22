Demet Şener konuşmak yasak

10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşanan İbrahim Kutluay ile Demet Şener arasındaki problemler bitmek bitmiyor.
İBRAHİM KORUMA İSTEDİ
Kutluay'ın nafakaları ödemediğini söyleyen Demet Şener'e karşı yeni bir atak geldi. Eski basketbolcu, Demet Şener’e karşı itiraz davası açıp, koruma istedi.
DEMET ŞENER'E 1 AY YASAK
Mahkeme talebi kabul edip, Şener’in 1 ay süreyle Kutluay aleyhinde şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü davranışta bulunmasını yasakladı.