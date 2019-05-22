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Demet Şener konuşmak yasak

Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay hakkında konuşamayacak.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 09:15..
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10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşanan İbrahim Kutluay ile Demet Şener arasındaki problemler bitmek bitmiyor.

Demet Şener konuşmak yasak

İBRAHİM KORUMA İSTEDİ

Kutluay'ın nafakaları ödemediğini söyleyen Demet Şener'e karşı yeni bir atak geldi. Eski basketbolcu, Demet Şener’e karşı itiraz davası açıp, koruma istedi.

DEMET ŞENER'E 1 AY YASAK

Mahkeme talebi kabul edip, Şener’in 1 ay süreyle Kutluay aleyhinde şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü davranışta bulunmasını yasakladı.

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