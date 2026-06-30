Demet Şener oğlu Ömer'i tribünden izledi: Gururlu anne

Yıllar önce boşanan eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve eski manken Demet Şener, Real Madrid Baloncesto altyapısında altyapısında forma giyen oğulları Ömer'in maçını tribünde takip etti.

Babasının yolunda ilerleyen genç basketbolcu, bir kez daha sahaya çıkarak performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmayı tribünden izleyen aile, Ömer Kutluay'ın mücadelesini gurur dolu anlarla takip etti. Maç boyunca heyecanı yüksek anlar yaşanırken, genç oyuncunun sahadaki azmi beğeni topladı.

"GURURLU ANNE"

Demet Şener'in tribünde oğlunu büyük bir ilgi ve gururla izlediği görülürken, aile için duygusal anlara sahne olan maç alkışlarla sona erdi.

Şener, maçın ardından sosyal medya hesabından "gururlu anne" notuyla bir paylaşım yaptı. Paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.