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Demet Şener ve Cenk Küpeli ticarete atılıyor

Demet Şener-Cenk Küpeli çifti, kendi markalarını kurmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 20.08.2019 - 09:15..
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Demet Şener, geçtiğimiz haziran ayında evlendiği iş insanı Cenk Küpeli’yle, ticarete giriyor. Eşiyle ortak olacak eski model, kendi adını taşıyan perakende markasını yaratacak.

Demet Şener ve Cenk Küpeli ticarete atılıyor

 

ÖNCE AŞK SONRA TİCARET

Çıktıkları, İtalya balayında bile çalışma yapan ikili, İstanbul’a döner dönmez çalışmalarını hızlandırdı. Çiçeği burnunda evliler, spor ve yoga kıyafetlerinin yanı sıra, kadınların uzun yıllar rahatça kullanabileceği klasik giyim koleksiyonunu piyasaya çıkaracak.

AVM'LERDE MAĞAZALARI OLACAK

Uzman bir ekiple projesine hız veren Şener, hem AVM’lerde mağaza açacak hem de internet üzerinden satışa sunacak.

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