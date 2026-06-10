Demet Şener'den kızına: İyi ki benim kızımsın

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri iki de çocuğu dünyaya gelmişti.

Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı.

Sosyal medyada aktif olan eski manken, son olarak ilk göz ağrısı kızı İrem'in doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından kızıyla olan bir karesini yayınlayan Şener, paylaştığı mesajla duygularını dile getirdi:

"İYİ Kİ.."

"Benim güzel kızım, İyi ki doğdun. İyi ki benim kızımsın. Bu hayatta bana tahmininden çok şey öğrettin ve öğretmeye de devam ediyorsun. Hep çok mutlu ol, ️hayat sana güzellikler getirsin. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum."