Demet Şener'den mutluluk pozu

42 yaşındaki Demet Şener, iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay’dan Mart 2019’da boşanmıştı. 34 yaşındaki Cenk Küpeli ile de haziranda evlenmişti.

ANNESİ VE BABASI AĞLIYOR

Kayınpederi Avni Küpeli, geçen hafta “İbrahim Kutluay’a nispet için evlendi.” açıklamasını yapmış, kayınvalidesi Oya Küpeli de “Canım oğlumu görememek beni çok üzüyor.” demişti. Üstüne bir de Cenk Küpeli’nin, Demet Şener’in kızı İrem ile tartıştığı iddia edilmişti.

SORULAR KIZDIRDI

Çift, önceki gün Etiler'deki bir mekandaydı. Yanlarında Ömer ve İrem de vardı. Konuya dair sorulara kızıp yanıt vermediler; ama fotoğrafları çekilirken gülmeyi ihmal etmediler.