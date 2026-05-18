Deneyimli yolcular uçağa tenis topuyla biniyor: İşte sebebi

Tatil heyecanıyla çıkılan uzun uçak yolculukları, dar koltuklar ve saatler süren hareketsizlik nedeniyle bir süre sonra yorucu bir sabır sınavına dönüşüyor.

Çoğumuz el bagajımıza kitap, kulaklık veya atıştırmalıklar atarak bu süreyi keyifli hale getirmeye çalışıyoruz.

Ancak deneyimli seyahat severler tenis topunu çantasından eksik etmiyor.

Tenis topu, uçuş boyunca vücudunuzda oluşacak gerginliği, kas ağrılarını ve gizli sağlık risklerini önlemek için aslında hayati bir amaca hizmet ediyor.

TROMBOZ RİSKİNE DİKKAT

Uçakta uzun süre hareketsiz oturmak ve bacakları sürekli bükülü tutmak, kanın bacak damarlarında göllenmesine ve kan akışının yavaşlamasına neden olur. Bu durum, damar içinde pıhtı oluşması anlamına gelen tromboz riskini ciddi oranda artırır.

Uzmanlar bu riski azaltmak için normal şartlarda sık sık ayağa kalkıp kabin içinde yürümeyi öneriyor. Ancak türbülans, koridor trafiği veya pencere kenarında oturma zorunluluğu gibi durumlarda bunu yapmak her zaman mümkün olmuyor. İşte tam bu noktada devreye pratik bir masaj tekniği giriyor.

TENİS TOPU MASAJI NASIL UYGULANIR?

El bagajınızdan çıkaracağınız bir tenis topu, koltuğunuzdan kalkmanıza gerek kalmadan kan dolaşımınızı anında harekete geçirebilir. Uzmanların önerdiği doğru uygulama adımları ise şöyle:

Masajı her zaman ayak uçlarından başlayarak kalbe doğru, yani aşağıdan yukarıya olacak şekilde uygulayın.

İngiliz basınına konuşan ünlü ortopedi uzmanı Ali Ghoz, masajın etkili olabilmesi için topa hafifçe değil, hoş bir acı hissedecek kadar güçlü bir baskı uygulanması gerektiğini belirtiyor.

Tenis topunun en büyük avantajı, kabinde kimseyi rahatsız etmeden göze batmayacak şekilde kullanılabilmesidir. Topu uçak zeminine koyup, ayağınızla üzerine hafif bir ağırlık vererek dairesel hareketlerle yuvarlamanız, ayak tabanındaki kan akışını anında tetikler.