Deniz akıntılarına karşı uzman uyarısı

Yaz mevsiminin gelişiyle havalar bir anda ısınmaya başladı. Mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlayan sıcaklıklar, insanları bunaltmaya başlarken denizlere akın başladı.

Yüzme bilenler kadar bilmeyenler için de bir tehlike unsuru olan girdap ve akıntılara karşı Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan uyarı geldi.

Denizlerin gizli tehlikesi 'Çeken Akıntı' VİDEO



RİP AKINTISINA KARŞI UYARI

Şükrü Ersoy, Kilyos sahilinden paylaştığı videoda, deniz akıntısı ile ilgili bilgi verirken, insanların akıntıya kapıldığında nasıl kurtulabileceğine dair önemli aktarımlarda bulundu.

Ersoy, paylaşımına ise, "Kilyos sahillerindeyiz. Bir çeken (rip) akıntısı nasıl oluşuyor canlı olarak anlatıyorum. Lütfen bu mesajı yayalım" notunu düştü.