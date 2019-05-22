Deniz Akkaya: 42 oluyorum

Deniz Akkaya bir dergi için objektif karşısına geçti. Sosyal medyadan da hem video hem de fotoğraflarını paylaştı.

"EN NE İSTEDİĞİMİ BİLDİĞİM DÖNEMDEYİM"

42 yaşına gireceğini duyuran ünlü manken şu cümleleri yazdı: "Bu sene ağustos ayında 42 oluyorum. Hayatımda en ne istediğimi bildiğim, kendimle barışık ve kendimden en memnun olduğum dönem... 42 yaş kültürümüzde kadınlara kocamış muamelesi yapıldığı, 'artık koca kadın' oldun gibi cümleler altında kadını baskılayan, duygusal şiddet içeren bir yol yordam bu... Işıltılı parıltılı işler yapan kadınlara karşı bu tavır haliyle iyice dozunu arttırmakta...

"KADINLAR BUNA DEĞER"

Bugünkü Deniz, bu şiddeti gören bir çok kadına ışık olmakta, bu konuda tevazu göstermeyeceğim çünkü ana derdim daha fazlasını yapmak... Allah ömür verdikçe fazlasını öncelikle hep çalışarak, ışıldayarak ve ilham olarak yapmaya devam edeceğim çünkü kadınlar çok değerli çünkü kadınlar buna değer..

"BEN NE İSTERSEM OYUM"

Fiziksel değişim burada bir metafor gibi benim için...Görsel dünyada kadınlara yapılan, diretilen tüm güzellik normlarına baş kaldırabilir veya benim gibi ezip geçebilirsiniz. İkisi de muhteşem yollar; ortak bir söylemi var bu iki yolunda; 'ben beni yaratacak kudrete sahibim. Ben ne istersem oyum, öyle mutluyum!"