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Deniz Akkaya: Çok aşıktım ben

Eski manken Deniz Akkaya, Instagram medya hesabı üzerinden kızı Ayşe'nin doğum gününü kutladı.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 10:16..
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Deniz Akkaya: Çok aşıktım ben

Deniz Akkaya, kızı Ayşe’nin doğum gününü için kızının babası Efe Önbilgin’in paylaşımını kendi hesabından paylaştı.

"ÇOK AŞIKTIM"

Akkaya’nın o satırları şöyle: “O zamanları bilenler ve beni yakından tanıyanlar bilir… Çok aşıktım ben, iyi ki de öyle aşık olmuşum, çünkü Ayşe dünyaya geldi. Uzun bir yolda büyük bir aşkla kızıma sarıldım, çok şey öğrendim ondan. Çocuklar doğmadan anne babalarını seçer, onları bir araya getirirmiş. İki bambaşka dünya bir araya gelirmiş. Yollarımız çok önce ayrıldı, ancak iyi ki doğdun kızım, iyi ki kızımız oldun.”

Eski manken Deniz Akkaya-FOTO GALERİ

Deniz Akkaya: Çok aşıktım ben

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