Deniz Akkaya gözaltına alındı

Deniz Akkaya gözaltında...

İstanbul'daki evinden çıkarıldığı iddia edilen Akkaya, Kartepe'ye gitti.

Daha önce kızıyla yaşadığı sorunlarla gündem olan Deniz Akkaya, bu kez Kartepe'ye arkadaşının evine yerleşti.

ARKADAŞININ YANINA TAŞINDI

Akkaya, İstanbul'daki evinden çıkarıldıktan sonra Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan arkadaşı Kürşat A.'nın yanına taşındı.

KRİZ GEÇİRDİ

Burak Doğan'ın haberine göre Akkaya'nın, burada bilinmeyen bir nedenle kriz geçirdiği ileri sürüldü.

POLİSE HABER VERDİ

İddialara göre Akkaya, yakın arkadaşı Kürşat A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ev sahibinin, polis ekiplerine ihbarda bulunduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin, evde yaşanan gerginliğin ardından Deniz Akkaya’yı gözaltına aldığı öğrenildi.

Akkaya’nın arkadaşını darbettiği ve evde bazı eşyalara zarar verdiği iddia edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.

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