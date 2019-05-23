Deniz Akkaya: Gülmenin ayıp olduğu kültürde bile gülerim

Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde 42 yaşına gireceğini duyuran ve Türk toplumunun yaşı ilerlemiş kadınlara olan bakış açısını sorgulamıştı. Akkaya şimdi de gülmenin yararlarını anlatan bir paylaşımda bulundu.

"ÖNCE KENDİM SONRA KIZIM İÇİN"

Gülmenin ayıp sayıldığı bir kültürde yaşadığını söyleyen Akkaya, tüm bu düşüncelere inat hayata gülerek bakmanın gerektiğini şu sözlerle anlattı: “Sabahları nasıl karşılıyorsunuz günü? Bana sorsanız ben her şeye rağmen böyle derim. Önce kendim sonra kızım için… Gülmenin türlü şekilde ve türlü zamanda ayıp bulunduğu bir kültürde herkese, her şeye inat kusura bakmasınlar ama hayata hep gülümsemek ve kahkaha atmak için varım dedim ben…”