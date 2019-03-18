Deniz Akkaya: Vücut yaşım 19

Güzelliğiyle dikkat çeken eski manken Deniz Akkaya, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Formunu korumak için sağlıklı beslendiğini belirten 41 yaşındaki Akkaya, vücut yaşının 19'a düştüğünü söyledi.

"TÜRK HALKI GİBİ BESLENMİYORUM"

Akkaya, ''Özellikle Türk halkının alışkanlıklarının çok dışındabesleniyorum'' dedi.

"CANAN KARATAY DOĞRU SÖYLÜYOR"

Doğru beslenerek, daha enerjik hissettiğini söyleyen eski model, ''Aslında, Canan Karatay'ın söylediği birçok şey doğru. Kültürümüz bize böyle öğretti diye alışkanlıklarımızı kırmamız lazım. Beyaz ekmek yemeyeli üç sene oldu'' diye konuştu.