taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4365
Euro
6.9608
Altın
1611.92
Borsa
89286.22
Gram Altın
335.352
Bitcoin
43013.68

Deniz Akkaya'dan koronavirüs paylaşımı

Podyumların unutulmaz ismi Deniz Akkaya, koronavirüsten korkmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 07:25..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Vaktinin büyük bir çoğunluğunu egzersiz yaparak geçiren eski manken Deniz Akkaya, koronavirüs ile ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Spor yaparak bağışıklığını güçlendirdiğini ve kendisini adeta bu günler için hazırladığını söyleyen Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Vakit o vakit; artık konfor alanından çıkıp kendinden yepyeni bir ben, yenilenmiş bir versiyon yaratma zamanın…

"KENDİNİZE NASIL BAKTIĞINIZ ÖNEM KAZANACAK"

Her insan artık tek başına verdiği en ufak kararla tüm toplumun kaderine yön verecek doğrudur, ancak toplum bilinçlenmede isteksiz kalırsa, şunu da unutmayalım kendinize kendi alanlarınızda nasıl baktığınız, nasıl çeki düzen verdiğiniz nasıl geleceğe hazırladığınız çok önem kazanacak.

"SENELERDİR BUNA HAZIRLANIYORMUŞUM"

Ülkemizde enfekte olma hızına, eğrisine baktıkça, kendimi bu duruma dahi şimdiden hazırladım; ancak korkmuyorum çünkü ben senelerdir kendimi buna hazırlıyormuşum meğer.

Bedensel sağlık, bilinçsel sağlık için ayırdığım vakit, emek, zaman ve parayı kimileri deli saçması bulmaktaydı. Biz de çevremiz sosyal çevresine tutunmak için gecesini, gündüzüne katarak, kartvizit toplamak için, cebindeki parayı, tüm zamanını, yediğini, içtiğini tamamen sosyal statü için harcayanlar ile çevrelenmiş idi.

"GERİYE KALACAKLAR"

Bir gecede her şey değişti değil mi dostlar? Bu virüs dalgası geçecek elbet, güçlü ama parasal olarak değil ruhsal, bedensel, zihinsel olarak güçlü olanlar geriye kalacak ve değişen çok şey olacak…

"ONLAR KANACAK"

Yeni dünya düzeninde ancak kendine yarınlar yokmuş gibi yatırım yapanlar kazanacak."

Deniz Akkaya'dan koronavirüs paylaşımı

İlginizi Çekebilir
Nurgül Yeşilçay'dan yaşlılara yapılan saygısızlığa tepki
Nurgül Yeşilçay, gençlerin sokağa çıkma yasağı başlatılan yaşlılara yaptığı saygısızlığı eleştirdi.
Aslışah Alkoçlar'ın motor tutkusu
Aslışah Alkoçlar, rallici olan babası Ender Alkoçlar gibi tam bir adrenalin tutkunu oldu.
Fahriye Evcen: Biraz yavaşlayalım
Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından koronavirüs paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.
İrem Sak'ın aklı çeyrek altında
Oyuncu İrem Sak, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı süre boyunca esprili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
315
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
68
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
30
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
15
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
30
Evde tıraş yapan berberler uyarıldı: Ruhsatınız iptal olur
Evde tıraş yapan berberler uyarıldı: Ruhsatınız iptal olur
27
İngiltere koronavirüsle mücadele için gönüllü arıyor
İngiltere koronavirüsle mücadele için gönüllü arıyor
12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir