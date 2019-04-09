CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Uzun bir süre sonra ilk kez konuşan Baykal, "Gözden kaçırılmaması gereken şudur: bu gayretlerin ötesinde seçim sonuçlarını ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya kanıtlamalıyız.

EKONOMİYE GÜVEN DUYULMASINI SAĞLAR

Sadece bu adım bile yapılacak güven verici açıklamalardan çok daha fazla ekonomiye güven duyulmasını sağlayabilir. Türkiye'de demokrasi ve hukukun işlerliği konusunda uluslararası dünyada tereddüt yaratan konuyu çözecektir.

Deniz Baykal seçim değerlendirmesi yaptı ViDEO







Bir an önce Türkiye seçim sonuçlarını resmen ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya göstermelidir." ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİN BİR ÇABA İÇİNE GİRDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

"Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir ekonomi politikası, inandırıcı bir şekilde ortaya koyulmalıdır" diyen Baykal, "Hükümetin bu ihtiyacı gördüğünü ve bu konuda bir çaba içine girdiğini görüyorum" dedi.