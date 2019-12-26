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Deniz Baysal'dan bebek açıklaması

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu çocuk istemediklerini söyledi.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 14:09..
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Oyuncu Deniz Baysal, 3 yıllık beraberliğin ardından Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile geçtiğimiz eylül ayında Çeşme'de gerçekleşen romantik bir düğünle dünyaevine girmişti.

"HAYATIMIZDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Deniz Baysal, eşi Barış Yurtçu ile karar alarak anne-baba olmayı istemediklerini net bir dille ifade etti. Baysal, "İkimizin de yeğenleri var. Onlar bize şimdilik yetiyor. Bir sonraki yıla da ondan sonraki yıla da düşünmüyoruz. İkimizin ortak kararı. Düşünmediğimiz bir konu açıkçası. Biz şu an hayatımızdan çok memnunuz... Kim bilir belki 4-5 sene sonra belki 3 sene sonra belli olmaz 'Tamam yapacağız' diyeceğiz ama şu an hiç öyle bir düşüncemiz yok..." dedi.

Deniz Baysal'dan bebek açıklaması

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