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Deniz Çakır, hayata kafa tuttu

Sevgilisi Güvenç Dağüstün ile yolları ayrılan Deniz Çakır, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 07:01..
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Mart 2018'de aşk yaşamaya başlayan çift, bir süredir ortalarda yoktu. Önceki gün Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün'ün ayrıldığı ortaya çıktı.

AYRILIĞI GÜVENÇ DAĞÜSTÜN AÇIKLADI

Güvenç Dağüstün'ün Cihangir’de genç bir kızla eğlendiği gece gazetecilerin “Deniz Hanım bu duruma kızmayacak mı?” sorusuna Dağüstün “Arkadaşlar biz Deniz Hanım’la ayrıldık. Yanımdaki hanım, arkadaşım” cevabını vermişti.

"BANA BAK HAYAT"

Deniz Çakır dostlarıyla birlikte çekildiği fotoğrafın altına yazdığı mesajla hayata resmen kafa tuttu: "Elini tuttukların, omzuna başını koydukların, yol arkadaşların mühim.. Araya şehirler de girer, zaman da... Bak hayat, sana inat kalan kalıyor en güzel haliyle. Bak hayat, biz yanyana hep çok güzeliz."

Deniz Çakır, hayata kafa tuttu

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