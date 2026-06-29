Türkiye'yi ayağa kaldıran sözler...

İslam ve Müslümanlık hedef alınmaya devam ediliyor.

Deniz Göktaş isimli şahsın Youtube'da yayımladığı "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

DİNİ DEĞERLER HEDEF ALINDI

Göktaş, gösteri sırasında özellikle dini değerlere yönelik mizah yapmaya çalıştı.

Görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılırken çok sayıda kullanıcının tepkisi ile karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Göktaş'ın tepki çeken sözlerinin ardından inceleme başlatılırken sıcak bir gelişme yaşandı.

Stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile dalga geçen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

DALGA GEÇTİ

Göktaş, sahnede yaptığı konuşmada kutsak kitapları ele alarak, "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf.

Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda.

Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." demişti.