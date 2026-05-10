Deniz Öncü, Moto2 Fransa yarışını 14. bitirdi
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Fransa Grand Prix'sinde 14. oldu.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, piste çıktı.
Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Fransa Grand Prix'sinde heyecan yaşandı.
Le Mans Pisti'nde düzenlenen şampiyonada Red Bull Elf Marc VDS sürücüsü Deniz Öncü, 21. cepten başladığı yarışı 14. sırada geçti.
KAZANAN GUEVARA
Yarışı, Pramac Yamaha adına yarışan İspanyol pilot Izan Guevara kazandı.
