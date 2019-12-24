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Deniz Seki, Sezen Aksu'yu anlattı

Deniz Seki, İzmit’teki konserinde Sezen Aksu’ya övgüler yağdırdı.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 08:27..
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Deniz Seki, Sezen Aksu'yu anlattı

Deniz Seki, “Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki” başlıklı konser turnesinin ilk turunu tamamladı. Önceki akşam İzmit Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan sanatçı, Sezen Aksu’ya övgüler yağdırdı.

"BÜTÜN ACILARI KENDİ ÜZERLERİNE ALIRLAR"

Konserinde ünlü sanatçının şarkılarını seslendiren Seki, “Bazı insanlar vardır. Onların bedenleri ve ruhları dünyadaki enerjileri almaya o kadar açıktır ki bütün acıları kendi üzerlerine alırlar. Başkalarının dertlerini dinleyerek, onları iyileştirmeye çalışırlar. İşte Sezen Aksu. Şifacı bir kadın kendisi. Sezen Aksu gönüllü bir biçimde şifa olmaya kendini adamış. Şarkıları, melodileri ve şarkı sözleriyle sizi de şifalandırıyor. Mesela bana en zor günlerimde yazdığı mektupta bir cümlesiyle öyle ışık oldu ki” dedi.

"ACI RUHUN BİR DENEYİMİ"

Seki, Aksu’nun “Gidemem” şarkısını söyledikten sonra hayranlarıyla sohbetine şöyle devam etti: “‘Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem’ diyor ya, işte onun bizlere sunduğu ilk sır budur. Acı çekmek zordur fakat acı ruhun bir deneyimidir aslında. Her ruh fiziksel dünyaya belirli şeyleri öğrenmeye ve tamamlamaya gelir. ‘Acı’ bize nefsimizi terbiye etmeyi öğretir.”

Deniz Seki, Sezen Aksu'yu anlattı

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