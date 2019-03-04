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Deniz Seki'den Hüsnü Şenlendirici açıklaması

Hüsnü Şenlendirici ile barıştığı iddia edilen Deniz Seki'den, açıklama geldi.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 07:16..
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Deniz Seki'nin, yıllar önce yasak aşk yaşadığı klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ile barıştığı iddia edilmişti.

"YILLARDIR KÜS OLDUĞUM ŞARKIYLA BARIŞTIM"

Sanatçı Deniz Seki, yıllar önce eski aşkı Hüsnü Şenlendirici'ye yazdığı 'Adaletsiz Seçim' şarkısını önceki gün söyleyen, Aleyna Tilki'ye övgü yağdırdı. Deniz Seki'nin "Yıllardır küs olduğum şarkıyla barıştırdın. Sesine sağlık" yorumu sosyal medyayı karıştırdı. "Deniz ile Hüsnü barıştı" iddiası ortaya atıldı.

"AKSİ DÜŞÜNÜLMESİN"

Ancak Deniz Seki, şu sözlerle 2006-2009 yılları arasında aşk yaşayıp daha sonra kanlı bıçaklı olduğu klarnetçi ile barıştığı iddiasını yalanladı: "Aleyna'nın şarkımı söylemesine karşılık, senelerdir okumadığım şarkımla barıştığımı söyleyip jest yaptım. Kesinlikle aksi dahi düşünülmesin.".

Deniz Seki'den Hüsnü Şenlendirici açıklaması

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