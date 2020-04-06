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Deniz Uğur'un dayısı koronadan hayatını kaybetti

Oyuncu Deniz Uğur, dayısının koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. Uğur, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yoğun bakımda, koronavirüs teşhisi konulduğu gün kaybettik" dedi.

İHA |
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Deniz Uğur'un dayısı koronadan hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını, Türkiye’de can almaya devam ediyor.

Oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dayısının koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Uğur, dayısının izole bir alanda yaşadığını ifade ederken, herkesin titizlikle alınan önlemlere uyması gerektiğini söyledi.

Deniz Uğur'un dayısı koronadan hayatını kaybetti

SOSYAL MEDYADAN ACISINI PAYLAŞTI

Vefat eden dayısı Cem Bayer'in fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Deniz Uğur, açıklamasında şunları söyledi:

"Pandemi bu kez ailemizden can aldı. Çocukluğumun kahramanı. Kıymetlim. Dünyanın en güzel insanı. Benim canım dayım Cem Bayer, bugün vefat etti. Maalesef yoğun bakımda, koronavirüs teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini. Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor. İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yad etmek sözümüz. Hepimizin canı çok yanıyor. İleri yaşta ve KOAH hastası olan dayım, izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu. Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an. Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı Allah’tan diliyorum.”

Deniz Uğur'un dayısı koronadan hayatını kaybetti

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