Deniz Uyanık: Bu formayı terletmek herkesin hayali

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Deniz Uyanık, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

Brezilya'da 3-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 1. etabına katılacak millilerde 24 yaşındaki voleybolcu, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Milli takımda ikinci senesini yaşadığını aktaran Deniz Uyanık, "Öncelikle antrenörlerime bana ikinci şansı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben ilk senemdeki gibi çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Bu formayı terletmek çünkü herkesin hayali. Bu şansı değerlendirmek de bu sene tekrar benim amacım." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ KUPAYI ALMAK"

Ay-yıldızlı formayla VNL hedeflerini de anlatan Deniz, "Hedefimiz kupayı almak, madalyayı kazanmak ama bunu yaparken de bence sahanın içinde eğlenmek, mutlu olmak. Takım çok yeni. Birbirimizi yeni yeni tanımaya başlıyoruz. Umuyorum ki takım güzel kimyamız olur. Sahanın içinde mutlu ve eğlenerek oynuyoruz." diye konuştu.

"UMARIM GELECEK SEZONLARDA DA AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDERİZ"

VakıfBank ile elde etiği başarılara da değinen genç voleybolcu, şu değerlendirmeleri yaptı:

“VakıfBank'ta çok rotasyonlu oynadığımız bir sezondu. VakıfBank çok rotasyonlu oynayan bir takım. Bu dönem dönem çok zor olabiliyor. Çünkü bir maç oynuyorsunuz, iki maç oynamıyorsunuz... Bu, aslında sizi canlı tutan bir şey. Zor ama sizi canlı tutan bir şey. Çünkü her yeni maçta o sahanın içinde olmak için antrenmanlarda çalışıyorsunuz. Bence çok güzel bir sezon geçirdik. Üç kupayla (CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve Kupa Volley) bitirdik. Takımımla çok gurur duyuyorum. Umarım gelecek sezonlarda da aynı şekilde devam ederiz.”

KUPA PROGRAMI

A Milli Takım, 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında 22-24 Mayıs tarihlerinde İtalya'da AeQuilibrim Kupası'na katılacak.

Türkiye, İtalya'nın Cenova şehrinde düzenlenecek organizasyonda ev sahibi İtalya'nın yanı sıra Sırbistan ve Polonya takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın maç programı şöyle:

Bugün:

TSİ 18.00 Türkiye-Polonya

Yarın:

TSİ 22.00 İtalya-Türkiye

24 Mayıs Pazar:

TSİ 18.00 Türkiye-Sırbistan